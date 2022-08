leggoit : Partorisce e muore a 28 anni dopo il #cesareo in #ospedale. La #neonata sta bene - LaGazzettaWeb : Taranto, donna di 28 anni muore dopo parto cesareo: partorisce una bimba, la piccola sta bene -

quotidianodipuglia.it

Una donna di 28 anni è morta in ospedale a Taranto dopo aver dato alla luce la sua bimba . Il dramma si è verificato ieri nel nonoscomio Santissima Annunziata del capoluogo jonico. A dare notizia ...Leggi anche > 'Troppo presto': i medici la mandano a casa mapoche ore dopo. NeonataL'uomo, non sopportando probabilmente l'idea di essere condannato e imprigionato, ha scelto di ... Partorisce e muore a 28 anni: tragedia in ospedale dopo il cesareo. La neonata sta bene Una donna di 28 anni è morta in ospedale a Taranto dopo aver dato alla luce la sua bimba. Il dramma si è verificato ieri ...Una donna di 28 anni è morta ieri nell'ospedale SS. Annunziata di Taranto dopo aver dato alla luce una bambina con un parto cesareo. La piccola è in buone condizioni. (ANSA) ...