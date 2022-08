Napoli-Lecce, Baroni: “Ci saranno dei cambi, non dovremo sbagliare nulla” (Di martedì 30 agosto 2022) “Ci sarà qualche avvicendamento e dobbiamo verificare ancora qualcosa. L’incontro ravvicinato ci porta a delle attenzioni sulle condizioni dei ragazzi: quindi ci potrebbe essere qualche variazione”. Lo ha detto l’allenatore del Lecce, Marco Baroni, alla vigilia del difficile impegno in trasferta contro il Napoli: “Andiamo a giocare in uno stadio incredibile, contro un avversario che non ha niente di meno rispetto alle cosiddette grandi. Dispongono di un attacco pazzesco e ci sono le premesse per andare a fare una gara di grande concentrazione. Ovvio che per venirne a capo non dobbiamo sbagliare nulla”. E sui suoi anni vissuti all’ombra del Vesuvio da calciatore: “A Napoli ho vissuto il miglio momento della mia carriera, giocando con campioni che mi hanno fatto sentire un campione. ... Leggi su sportface (Di martedì 30 agosto 2022) “Ci sarà qualche avvicendamento e dobbiamo verificare ancora qualcosa. L’incontro ravvicinato ci porta a delle attenzioni sulle condizioni dei ragazzi: quindi ci potrebbe essere qualche variazione”. Lo ha detto l’allenatore del, Marco, alla vigilia del difficile impegno in trasferta contro il: “Andiamo a giocare in uno stadio incredibile, contro un avversario che non ha niente di meno rispetto alle cosiddette grandi. Dispongono di un attacco pazzesco e ci sono le premesse per andare a fare una gara di grande concentrazione. Ovvio che per venirne a capo non dobbiamo”. E sui suoi anni vissuti all’ombra del Vesuvio da calciatore: “Aho vissuto il miglio momento della mia carriera, giocando con campioni che mi hanno fatto sentire un campione. ...

