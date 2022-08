Monza, neonata abbandonata in una scatola: la polizia sulle tracce della madre (Di martedì 30 agosto 2022) È stata abbandonata nei pressi dell'ospedale San Gerardo di Monza per poi essere ritrovata da un'infermiera in una scatola sul cofano di una vettura. È successo a una neonata, ritrovata dalla donna ... Leggi su globalist (Di martedì 30 agosto 2022) È statanei pressi dell'ospedale San Gerardo diper poi essere ritrovata da un'infermiera in unasul cofano di una vettura. È successo a una, ritrovata dalla donna ...

TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Neonata abbandonata in una scatola: l'ha trovata a Monza un'infermiera che andava al lavoro, vicino all'Ospedale San G… - TgrRaiLombardia : Neonata abbandonata in una scatola: l'ha trovata a Monza un'infermiera che andava al lavoro, vicino all'Ospedale Sa… - Mary35999509 : RT @ImolaOggi: Monza, neonata abbandonata in una scatola - varesenews : Neonata abbandonata in una scatola vicino all’ospedale di Monza - CaressaGiovanni : Monza, neonata abbandonata in una scatola: la polizia sulle tracce della madre -