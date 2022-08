Minacce al Municipio Le Torri | recapitato un proiettile | evacuato l’edificio

(Di martedì 30 agosto 2022) Una minaccia, anche se ancora non si conosce il movente. Ma il messaggio intimidatorio nei confronti del Presidente delVI di Roma Le, Nicola Franco, è abbastanza chiaro. Il, contenuto dentro una busta da lettera, parla da solo. Si tratta di unda caccia calibro 12, inesploso. E’ statooggi nella sede di via Bruno Cirino, a Torre Gaia. Verso le ore 15:00, all’apertura della busta, è stata fatta la segnalazione alla polizia. Il sopralluogo I poliziotti, giunti sul posto con diverse volanti, hanno fatto intervenire sia gli artificieri che la scientifica. Adesso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della sede comunale sono al vaglio degli agenti della Digos. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto sulla vicenda, portando la sua ...

