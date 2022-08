Makkox: "Non lo sostengo io, ma...". Il modus-operandi di un ignorante? (Di martedì 30 agosto 2022) Era lecito attendersi qualcosa in più da Makkox, genio assoluto quando si muove nel perimetro delle vignette, ma carente in veste di maître à penser. Metti caso l'intervista a La Stampa, un'intera paginata di quelle che si riservano a chi in campagna elettorale - politici esclusi - hanno davvero qualcosa da dire. Ecco, nell'intervista al quotidiano di un Massimo Giannini più barricadero che mai, il vignettista torna a ripetere che chi vota destra o centrodestra è un ignorante. Antico vizio della sinistra. Lecito attendersi qualcosa in più, appunto. Riflettendo sulla campagna elettorale, Makkox parla di un livello "bassissimo, viene da pensare che a preparare i messaggi sia una scimmia: ti piace di più la banana o il sasso in faccia? In realtà, questi messaggi sono confezionati per raggiungere un certo tipo di pubblico, diciamo, terra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 agosto 2022) Era lecito attendersi qualcosa in più da, genio assoluto quando si muove nel perimetro delle vignette, ma carente in veste di maître à penser. Metti caso l'intervista a La Stampa, un'intera paginata di quelle che si riservano a chi in campagna elettorale - politici esclusi - hanno davvero qualcosa da dire. Ecco, nell'intervista al quotidiano di un Massimo Giannini più barricadero che mai, il vignettista torna a ripetere che chi vota destra o centrodestra è un. Antico vizio della sinistra. Lecito attendersi qualcosa in più, appunto. Riflettendo sulla campagna elettorale,parla di un livello "bassissimo, viene da pensare che a preparare i messaggi sia una scimmia: ti piace di più la banana o il sasso in faccia? In realtà, questi messaggi sono confezionati per raggiungere un certo tipo di pubblico, diciamo, terra ...

