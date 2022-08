Lazio | l’agente di Milinkovic | «Resta in biancoceleste | nessun miracolo dell’ultimo momento»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 agosto 2022) Kezman, agente di-Savic, ha confermato che il centrocampista serbo resterà allaMateja Kezman, agente tra gli altri di Sergej-Savic, in una intervista al Corriere dello Sport ha confermato che il centrocampista serbo resterà alla– «Se non avverranno miracoli in questi ultimi tre giorni resterà alla. Fino a quando lo dirà il tempo. Quest’estateclub è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito quindi penso che la situazione non cambierà». RISCHI A GENNAIO – «o lo sa. Tutto dipende dai Mondiali, tutto è possibile». RINNOVO – «no pochi giorni di mercato e non c’è tempo per discutere del contratto. Abbiamo molto tempo davanti, c’è ...