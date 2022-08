La donna condannata a 45 anni di carcere per un post sui social (Di martedì 30 agosto 2022) Quarantacinque anni di carcere per un post pubblicato sui social. È la condanna inflitta ad una donna saudita, Nourah bint Saeed al-Qahtani, che dovrà scontare 45 anni per aver scritto sui social post che "violano l'... Leggi su europa.today (Di martedì 30 agosto 2022) Quarantacinquediper unpubblicato sui. È la condanna inflitta ad unasaudita, Nourah bint Saeed al-Qahtani, che dovrà scontare 45per aver scritto suiche "violano l'...

