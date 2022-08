La dedica di Kledi Kadiu per il primo compleanno di Gabriel

FQMagazineit : Kledi Kadiu, la dedica al figlio malato che compie un anno: “Piccolo grande samurai” - infoitcultura : Kledi Kadiu, la dolce dedica al figlio malato nel giorno del suo primo compleanno - infoitcultura : Kledi Kadiu festeggia il figlio malato di meningoencefalite/ La toccante dedica - zazoomblog : Kledi Kadiu la dolce dedica al figlio malato nel giorno del suo primo compleanno - #Kledi #Kadiu #dolce #dedica… -

Kadiu, la dolceal figlio malato 'Non ci sono parole per raccontare il tuo primo giro intorno al Sole - si legge nel post pubblicato da, che per la breve clip ha scelto alcune ...... Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.com 'Fa acqua da tutte le parti', dubbi social sulla nuova storia d'amore di Manuel BortuzzoKadiu, la dolceal figlio ...RIMINI - Gabriel, il secondo figlio del ballerino Kledi Kadiu e della moglie Charlotte Lazzari, ha festeggiato 1 anno con una festa al mare. Gabriel - come lo stesso Kledi ...Sei la nostra meraviglia, felice compleanno piccolo grande Samurai”. Con queste parole Kledi Kadiu, ex ballerino e professore di Amici, fa gli auguri di compleanno al secondogenito Gabriel per il suo ...