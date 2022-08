In 4 sullo scooter a Mergellina con 2 bimbi senza casco. Aggredito consigliere regionale (Di martedì 30 agosto 2022) In quattro su uno scooter: un uomo, la moglie e due bambini senza casco. Li ha incrociati a Napoli, a Mergellina, il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che si trovava li’ – pochi giorni dopo un incidente in cui e’ morto un piccolo di 4 anni che era in motorino con suo padre – proprio per documentare il diffuso fenomeno dei bambini e dei neonati trasportati su moto o scooter senza dispositivi di sicurezza e cautele. Mezzi affollati da intere famiglie, con 2 o 3 bambini, anche piccolissimi, in sella. Alla vista del consigliere, il centauro alla guida lo ha pesantemente insultato. Borrelli ha presentato denuncia. “Il signore e’ passato davanti a me – ricostruisce l’esponente dei verdi – mentre stavo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 30 agosto 2022) In quattro su uno: un uomo, la moglie e due bambini. Li ha incrociati a Napoli, a, ildi Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che si trovava li’ – pochi giorni dopo un incidente in cui e’ morto un piccolo di 4 anni che era in motorino con suo padre – proprio per documentare il diffuso fenomeno dei bambini e dei neonati trasportati su moto odispositivi di sicurezza e cautele. Mezzi affollati da intere famiglie, con 2 o 3 bambini, anche piccolissimi, in sella. Alla vista del, il centauro alla guida lo ha pesantemente insultato. Borrelli ha presentato denuncia. “Il signore e’ passato davanti a me – ricostruisce l’esponente dei verdi – mentre stavo ...

telodogratis : Nudo sullo scooter in autostrada, fermato dalla polizia - zazoomblog : Nudo sullo scooter in autostrada fermato dalla polizia - #sullo #scooter #autostrada #fermato - FirenzePost : Auostrada: fermato nudo sullo scooter. Si giustifica: “Andavo in un campo nudisti” - infoitinterno : Napoli, bimbo di 3 anni morto sullo scooter: indagato il padre - genovatoday : Nudo sullo scooter in autostrada, fermato dalla polizia -