Ilaria Cucchi contro Giorgia Meloni: "Quello che propone è irrealizzabile, ci porterà fuori dall'Europa"

Oggi Ilaria Cucchi, che ieri ha iniziato la sua campagna elettorale a Roma all'interno del parco degli Acquedotti, sotto la targa che ricorda il fratello Stefano, in un'intervista a La Stampa pone l'accento sui rischi che corre l'Italia nel caso Giorgia Meloni vinca e sulla sottovalutazione dell'importanza dei diritti in questa campagna elettorale. Secondo Cucchi infatti sebbene sia importante parlare e gestire la situazione del caro bollette, perché "le bollette fanno parte dei diritti. Sono il diritto ad avere una vita normale e e non ci sono classifiche, parlare di diritti non esclude che si parli di bollette" bisogna capire come se ne parla. La destra che sta premendo su questo tasto mette "fondi a disposizione per risolvere il problema? Hanno misure concrete? La gente ha bisogno di una politica ...

