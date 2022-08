I mille corpi di Silvia Frasson (Di martedì 30 agosto 2022) di Mariangela Stanzione ??????? (theaomai): “io guardo”. Osservare, scorgere, mirare. È da questo verbo che i greci trassero la parola “teatro”, il luogo della visione—laddove “visione” è contemplazione, sgomento di fronte al fenomeno della caducità. Poco si vede in questo spettacolo di Silvia Frasson: una donna minuta in inglesine, pantaloni eleganti, body con trasparenze sulle clavicole, tutto rigorosamente nero. Eppure “La vita salva” dell’attrice di Chianciano Terme (nella cornice della Torre Vicereale in chiusura della bella sezione Stories del Frangenti – Cetara arts festival, firmato da Vincenzo Albano) rilancia tutta la sconcertante vastità della vita in divenire. La vita vera. La vita dolorosa. La vita in cui tutto può succedere all’improvviso, compresa la sua tragica interruzione. La nostra morte è qualcosa che accade agli altri, ai cari che ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 30 agosto 2022) di Mariangela Stanzione ??????? (theaomai): “io guardo”. Osservare, scorgere, mirare. È da questo verbo che i greci trassero la parola “teatro”, il luogo della visione—laddove “visione” è contemplazione, sgomento di fronte al fenomeno della caducità. Poco si vede in questo spettacolo di: una donna minuta in inglesine, pantaloni eleganti, body con trasparenze sulle clavicole, tutto rigorosamente nero. Eppure “La vita salva” dell’attrice di Chianciano Terme (nella cornice della Torre Vicereale in chiusura della bella sezione Stories del Frangenti – Cetara arts festival, firmato da Vincenzo Albano) rilancia tutta la sconcertante vastità della vita in divenire. La vita vera. La vita dolorosa. La vita in cui tutto può succedere all’improvviso, compresa la sua tragica interruzione. La nostra morte è qualcosa che accade agli altri, ai cari che ...

