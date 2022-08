(Di martedì 30 agosto 2022) Nicolaè tornato, in un'intervista per La7, sulla proposta di fermare i jet, nel nome della lotta all'inquinamento. Una posizione, quella del segretario di Si, per sua stessa ...

globalistIT : - fedes_06 : Fratoianni,basta con questa sciocchezza e mistificazione : Macron vuole regolamentare, voi volete abolire. C'è una… - alesscris : @NFratoianni Ma #Fratoianni non sa che col prelievo forzato dei fatturati sulle rinnovabili gli #extraprofitti non… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Fratoianni (SI): “Stop a jet privati? Soliti noti difendono ricchi” - Parlamenteide : Ore 18:57 - Fratoianni: 'Fa sorridere levata di scudi su stop jet' -

... dove si continuano a rinviare all'infinito discussioni e decisioni dell'interesse del bene pubblico", conclude...alla proposta di tregua avanzata da Carlo Calenda che nei giorni scorsi aveva proposto uno... BONELLI -A favore delle proposte green, sempre e comunque, anche se il green di quelle ... Fratoianni e lo stop ai jet privati: “E’ una provocazione, almeno si parla del problema” Si continuerebbe ad eludere il problema nel solito modo con cui si affrontano i problemi in Italia in Italia, dove si continuano a rinviare all’infinito discussioni e decisioni dell’interesse del bene ...Mentre il governo sta lavorando a un nuovo decreto da licenziare la prossima settimana per far fronte ai nuovi rincari dei prezzi dell’energia, ...