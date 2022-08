Dove vedere Napoli-Lecce in tv e in streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Dove vedere Napoli Lecce – Il Napoli, reduce dal pareggio dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, è pronto a scendere nuovamente in campo nel turno infrasettimanale contro il Lecce, sfida valida per la quarta giornata di campionato. La squadra di Luciano Spalletti, questa volta davanti al proprio pubblico, punta a tornare la vittoria dopo lo stop di Firenze, mentre i salentini cercheranno di pungere a sorpresa gli azzurri, nonostante gli sfavori del pronostico. Nelle tre sfide precedenti di campionato, il Lecce ha totalizzato un solo punto, ottenuto nel precedente turno contro l’Empoli per 1-1, dopo le due iniziali sconfitte contro l’Inter e il Sassuolo. Imbattuto, invece, il club partenopeo, che nello stadio di casa potrebbe optare anche per diversi cambi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 agosto 2022)– Il, reduce dal pareggio dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, è pronto a scendere nuovamente in campo nel turno infrasettimanale contro il, sfida valida per la quarta giornata di campionato. La squadra di Luciano Spalletti, questa volta davanti al proprio pubblico, punta a tornare la vittoria dopo lo stop di Firenze, mentre i salentini cercheranno di pungere a sorpresa gli azzurri, nonostante gli sfavori del pronostico. Nelle tre sfide precedenti di campionato, ilha totalizzato un solo punto, ottenuto nel precedente turno contro l’Empoli per 1-1, dopo le due iniziali sconfitte contro l’Inter e il Sassuolo. Imbattuto, invece, il club partenopeo, che nello stadio di casa potrebbe optare anche per diversi cambi ...

