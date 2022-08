Docenti assunti da GPS art. 59 comma 4 nel 2021/22 e cancellazione dalle graduatorie. Chiarimenti Ufficio Scolastico BARI (Di martedì 30 agosto 2022) L'Ufficio Scolastico di BARI, con apposita nota, chiarisce i termini di decorrenza di cancellazione dalle graduatorie per i Docenti assunti dalla procedura straordinaria 2021 dalle GPS prima fascia prevista dall’articolo 59 comma 4 del DL n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2022) e che, per quello specifico anno, ha riguardato sia il posto comune che di sostegno. assunti circa 12.000 Docenti che - a meno di un rinvio per giustificato motivo - hanno svolto nel 2021/22 l'anno di prova e formazione nonché il colloquio di idoneità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 agosto 2022) L'di, con apposita nota, chiarisce i termini di decorrenza diper idalla procedura straordinariaGPS prima fascia prevista dall’articolo 594 del DL n. 73/(convertito in legge n. 106/2022) e che, per quello specifico anno, ha riguardato sia il posto comune che di sostegno.circa 12.000che - a meno di un rinvio per giustificato motivo - hanno svolto nel/22 l'anno di prova e formazione nonché il colloquio di idoneità. L'articolo .

