Covid: 7 morti e ricoveri stabili in Sardegna (Di martedì 30 agosto 2022) Sette decessi per Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche 722 nuovi casi positivi (+ 496), di cui 663 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 30 agosto 2022) Sette decessi perin, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche 722 nuovi casi positivi (+ 496), di cui 663 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra ...

LaVeritaWeb : Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Incredibile: ora Aifa e Iss litigano persino sui morti L’Istituto di Sanità dice… - LaVeritaWeb : L’Istituto di Sanità dice che qui ci sono più vittime Covid perché il Paese è anziano. Per Magrini «sbagliamo a con… - SabriPica : RT @LaVeritaWeb: Caro Roberto Speranza, la prego: chieda scusa. Vada a Bergamo, a Lodi, a Cremona, dove vuole, s’inginocchi davanti al cimi… - stallicubi : Covid, servo Abrignani: “Non aspettiamo i vaccini aggiornati in autunno, quarta dose subito per evitare migliaia di… -