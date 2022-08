Come evitare di essere colpiti dai fulmini (Di martedì 30 agosto 2022) Che cosa fare se ci si trova all'aperto mentre infuria un temporale? Secondo l'Istituto superiore di sanità (Iss) in Italia ogni anno cadono in media circa 1.600.000 fulmini, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Le aree più... Leggi su today (Di martedì 30 agosto 2022) Che cosa fare se ci si trova all'aperto mentre infuria un temporale? Secondo l'Istituto superiore di sanità (Iss) in Italia ogni anno cadono in media circa 1.600.000, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Le aree più...

lucianonobili : “Diamo pieno mandato a #Draghi per risolvere” dice Salvini che, fra #flattax e altre amenità, si è accorto del dram… - ricpuglisi : Per evitare le mascherine a scuola, è obbligatorio non avere Roberto Speranza come ministro della salute, dunque è… - borghi_claudio : Un po' mi dispiacerebbe perché in fondo (fondo) è simpatico ma come fare per evitare di riavere in Parlamento EMANU… - cicciodevilla : RT @faustagf: Ma come fate a parlare bene della leva obbligatoria che quando c’era tutti i giovani maschi facevano di tutto per evitare? E… - Alex_Erre84 : RT @faustagf: Ma come fate a parlare bene della leva obbligatoria che quando c’era tutti i giovani maschi facevano di tutto per evitare? E… -