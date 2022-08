Beccato con oltre un chilo di cocaina, 29enne in manette in Valle Caudina (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccabascerana (AV) – Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile di Avellino, nell’ambito di un servizio a largo raggio predisposto dalla Questura di Avellino nell’area della Valle Caudina al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio al minuto e del traffico di sostanze stupefacenti, ha tratto, in arresto in Roccabascerana, perché colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, un 29enne della Valle Caudina. In particolare, a seguito di perquisizione di fermo e perquisizione di un’autovettura, il cui conducente aveva destato sospetti perché aveva tentato poco prima di eludere un controllo, è stato rinvenuto nell’abitacolo un plico corposo e meticolosamente confezionato contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccabascerana (AV) – Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile di Avellino, nell’ambito di un servizio a largo raggio predisposto dalla Questura di Avellino nell’area dellaal fine di contrastare il fenomeno dello spaccio al minuto e del traffico di sostanze stupefacenti, ha tratto, in arresto in Roccabascerana, perché colto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, undella. In particolare, a seguito di perquisizione di fermo e perquisizione di un’autovettura, il cui conducente aveva destato sospetti perché aveva tentato poco prima di eludere un controllo, è stato rinvenuto nell’abitacolo un plico corposo e meticolosamente confezionato contenente sostanza stupefacente del tipoper ...

aho84229322 : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… - daniele21502501 : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… - Arestoviz : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… - anteprima24 : ** Beccato con oltre un chilo di cocaina, 29enne in manette in Valle Caudina ** - NormaPalmarini : RT @itsmeback_: Nedved è stato beccato con tre donne. Scandalo!?? Se lo beccavano con tre uomini era tutto ok. Se lo beccavano con tre bambi… -