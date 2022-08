Visa lancia la cripto card

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Stando a quanto riportato dal portale "Bitcoin Archive",, colosso americano delle carte di credito, e Near Pay, società saudita specializzata in pagamenti digitali, si starebbero preparando al lancio di unaper i cittadini residenti in Europa. Non è una prima volta per Near Pay, che pochi mesi fa, ha messo a disposizione degli utenti una carta per pagamenti in moneta digitale ed un portafoglio mobile che supporta ben 38 valute, tra cui NEAR, BTC ed ETH. Da parte sua, invece, sembra decisa ad impegnarsi a tempo pieno nel comparto, dopo anni di studi preliminari e di timidi approcci.