Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 16:30 (Di lunedì 29 agosto 2022) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA A24 Roma-TERAMO, CON INCOLONNAMENTI TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SULLA A1 Roma-NAPOLI DOVE ANCHE OGGI PROSEGUONO I RIENTRI DALLE VACANZE ESTIVE, AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA; SEMPRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI VERSO IL RACCORDO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)DEL 29 AGOSTOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SULLA A24-TERAMO, CON INCOLONNAMENTI TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA A1-NAPOLI DOVE ANCHE OGGI PROSEGUONO I RIENTRI DALLE VACANZE ESTIVE, AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON TRANSITO SU CARREGGIATA RIDOTTA; SEMPRE RIGUARDO ALLE CONSOLARI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI VERSO IL RACCORDO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI ...

