US Open, Berrettini vince facile all'esordio. Ok Medvedev (Di lunedì 29 agosto 2022) Ottimo esordio per Matteo Berrettini agli US Open: il tennista azzurro si sbarazza facilmente di Jarry in 3 set ed approda al turno successivo dove troverà uno tra Etcheverry o Grenier. Attesa per la recita di altri tre italiani nel programma odierno: Lorenzo Sonego affronterà l'australiano Thompson mentre nel femminile ci saranno Giorgi e Trevisan, impegnate rispettivamente contro Bondar e Rodina. Matteo avanti senza problemi Nessun problema per Matteo Berrettini nel proprio match di 1° turno. La testa di serie numero 13 del seeding tiene bene i turni di battuta ed è sempre aggressivo in risposta. Per il cileno Jarry davvero poche le possibilità di controbattere (1 solo game ai vantaggi nei turni di battuta del romano). Nel corso dei 3 parziali giocati, il semifinalista del 2019 riesce a strappare 5 volte la battuta al suo

