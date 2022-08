«Se vince la destra è indubbio il rischio di un pericolo democratico», le Sardine tornano in piazza (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Le Sardine tornano in piazza. Evidentemente questa atipica campagna elettorale estiva non aveva ancora raggiunto il punto più basso. Dopo due anni e mezzo “sottovuoto” e lontano dalle piazze, il movimento di Mattia Sartori ha annunciato una manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma per il 10 settembre. L’obbiettivo è arginare una «deriva democratica» di un ipotetico governo a guida Meloni che, sempre secondo Santori, «tutelerebbe i ricchi ed emarginerebbe i poveri». Intanto gli organizzatori hanno aperto una campagna di crowdfunding per finanziare l’evento. «Se vince la destra è indubbio il rischio di un pericolo democratico», le Sardine chiamano all’adunata Il Comitato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Lein. Evidentemente questa atipica campagna elettorale estiva non aveva ancora raggiunto il punto più basso. Dopo due anni e mezzo “sottovuoto” e lontano dalle piazze, il movimento di Mattia Sartori ha annunciato una manifestazione inSanti Apostoli a Roma per il 10 settembre. L’obbiettivo è arginare una «deriva democratica» di un ipotetico governo a guida Meloni che, sempre secondo Santori, «tutelerebbe i ricchi ed emarginerebbe i poveri». Intanto gli organizzatori hanno aperto una campagna di crowdfunding per finanziare l’evento. «Selaildi un», lechiamano all’adunata Il Comitato ...

