Schifani (Fi): Parole di Provenzano (Pd) mi scivolano addosso (Di lunedì 29 agosto 2022) "Non so di quale ritorno al passato parli Giuseppe Provenzano riferendosi a me, visto che non mi sono mai occupato di questioni di politica regionale. Le sue Parole mi scivolano addosso". Così il senatore di Forza Italia Renato Schifani da Catania dove si trova per un appuntamento elettorale, risponde alle dichiarazioni di Giuseppe Provenzano, vicesegretario Pd e capolista alla Camera alle Politiche nel collegio di Palermo, per il quale la destra di Schifani è "un ritorno al passato più buio di questa terra". "Quello che certamente non ricorda la nostra terra di Sicilia - aggiunge il senatore - è il ruolo di Provenzano come ministro del Sud". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 29 agosto 2022) "Non so di quale ritorno al passato parli Giusepperiferendosi a me, visto che non mi sono mai occupato di questioni di politica regionale. Le suemi". Così il senatore di Forza Italia Renatoda Catania dove si trova per un appuntamento elettorale, risponde alle dichiarazioni di Giuseppe, vicesegretario Pd e capolista alla Camera alle Politiche nel collegio di Palermo, per il quale la destra diè "un ritorno al passato più buio di questa terra". "Quello che certamente non ricorda la nostra terra di Sicilia - aggiunge il senatore - è il ruolo dicome ministro del Sud".

