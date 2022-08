Roma, Shomurodov e Vina salutano? Definito il futuro dei giallorossi (Di lunedì 29 agosto 2022) Come riportato dal Corriere dello Sport la Roma avrebbe deciso il futuro di Shomurodov e Vina: ecco dove giocheranno nei prossimi mesi Edor Shomurodov e Matias Vina resteranno alla corte di Mourinho. Salvo colpi di scena che non sembrano attesi, le trattative per le loro cessioni non appaiono così calde e proprio per questo motivo entrambi sembrano destinati alla permanenza a Roma almeno fino alla sessione di mercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Come riportato dal Corriere dello Sport laavrebbe deciso ildi: ecco dove giocheranno nei prossimi mesi Edore Matiasresteranno alla corte di Mourinho. Salvo colpi di scena che non sembrano attesi, le trattative per le loro cessioni non appaiono così calde e proprio per questo motivo entrambi sembrano destinati alla permanenza aalmeno fino alla sessione di mercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

