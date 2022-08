Today.it

...e inquietanti ritrovati nel cellulare dell'uomo Quando i militari hannopossesso dello smartphone dell'uomo, hanno scoperto che non si trattava di un topo d'appartamento ma di un...Forio di Ischia: sembrava fosse un topo d'appartamento in realtà è unseriale. Carabinieri arrestano 39enne. Ischia, entrava nelle case e si masturbava mentre le vittime dormivano E' entrato in un appartamento di Forio e agli occhi dei vicini sembrava un ... Preso il violentatore seriale che seguiva le donne in monopattino Stupro di gruppo del 3 luglio, arrestato dai carabinieri il quarantasettenne egiziano Khaled Mina Ghaly: era il terzo aggressore ...Panza, frazione del comune di Forio di Ischia, un uomo è stato arrestato per violenza sessuale e violazione di domicilio.