Nuovo record di sbarchi: duemila arrivi in 24 ore. E Lampedusa esplode (Di lunedì 29 agosto 2022) L'emergenza migranti in Italia prosegue, dopo una tregua durata appena qualche giorno. Nelle ultime 48 ore, infatti, le coste italiane sono state investite da un'ondata di sbarchi come mai si era vista finora, frantumando ogni record possibile: sono stati oltre 2.000 i migranti arrivati tra la notte di venerdì e quella di sabato, con punte di 11 sbarchi in in una sola ora, per un totale di 50 approdi - ovvero quasi due ogni 60 minuti -, come accaduto ad esempio nella giornata di sabato sull'isola di Lampedusa. Cifre enormi mai registrate prima di oggi, dal momento che il precedente record di sbarchi, ampiamente superato durante il fine settimana appena trascorso, era di 36 sbarchi in un solo giorno. La situazione più critica, naturalmente, si è avuta proprio a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) L'emergenza migranti in Italia prosegue, dopo una tregua durata appena qualche giorno. Nelle ultime 48 ore, infatti, le coste italiane sono state investite da un'ondata dicome mai si era vista finora, frantumando ognipossibile: sono stati oltre 2.000 i migranti arrivati tra la notte di venerdì e quella di sabato, con punte di 11in in una sola ora, per un totale di 50 approdi - ovvero quasi due ogni 60 minuti -, come accaduto ad esempio nella giornata di sabato sull'isola di. Cifre enormi mai registrate prima di oggi, dal momento che il precedentedi, ampiamente superato durante il fine settimana appena trascorso, era di 36in un solo giorno. La situazione più critica, naturalmente, si è avuta proprio a ...

