Napoli, prime insufficienze per Kvaratskhelia: «Non s’innesca» (Di lunedì 29 agosto 2022) prime insufficienze per il talento del Napoli Kvaratskhelia, per nulla decisivo contro la Fiorentina Una partita complicata di Kvaratskhelia contro la Fiorentina e per il talento del Napoli ecco arrivare le prime insufficienze dai quotidiani sportivi. Per il Corriere dello Sport, la prestazione del georgiano è da 5,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Poco servito. Quando ha il pallone tenta l’affondo, ma Dodo è veloce e lo contiene. Non è quello della domenica precedente che aveva infiammato il Maradona: non s’innesca e non innesca. Ma prima di uscire trova il modo di servire un cross perfetto per Lozano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)per il talento del, per nulla decisivo contro la Fiorentina Una partita complicata dicontro la Fiorentina e per il talento delecco arrivare ledai quotidiani sportivi. Per il Corriere dello Sport, la prestazione del georgiano è da 5,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Poco servito. Quando ha il pallone tenta l’affondo, ma Dodo è veloce e lo contiene. Non è quello della domenica precedente che aveva infiammato il Maradona: none non innesca. Ma prima di uscire trova il modo di servire un cross perfetto per Lozano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

