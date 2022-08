Milano, 16enne denuncia una violenza sessuale nella notte: si è risvegliata all’alba a piazza Castello con segni di abusi (Di lunedì 29 agosto 2022) Poco dopo le sette di questa mattina, una ragazza milanese di 16 anni ha chiamato il 112, denunciando di aver subito uno stupro. L’allarme è arrivato dopo essersi svegliata in strada all’alba, all’angolo tra piazza Castello e via Minghetti, con i pantaloni abbassati e i ricordi confusi, ma con l’unica certezza di aver subito una violenza sessuale da parte di un solo uomo, in mezzo alla strada. Raggiunta dall’ambulanza e da una pattuglia della polizia, la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata in centro città, ma di ricordare poco o nulla del resto della nottata. La 16enne è stata trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano per essere visitata, mentre la polizia ha aperto un’indagine per ricostruire la serata della giovane e trovare ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Poco dopo le sette di questa mattina, una ragazza milanese di 16 anni ha chiamato il 112,ndo di aver subito uno stupro. L’allarme è arrivato dopo essersi svegliata in strada, all’angolo trae via Minghetti, con i pantaloni abbassati e i ricordi confusi, ma con l’unica certezza di aver subito unada parte di un solo uomo, in mezzo alla strada. Raggiunta dall’ambulanza e da una pattuglia della polizia, la giovane ha raccontato di aver trascorso la serata in centro città, ma di ricordare poco o nulla del resto della nottata. Laè stata trasportata alla clinica Mangiagalli diper essere visitata, mentre la polizia ha aperto un’indagine per ricostruire la serata della giovane e trovare ...

