Meraviglioso Modugno 2022 a Polignano a Mare | programma | ospiti | biglietti e diretta tv

(Di lunedì 29 agosto 2022): ecco l’undicesima edizione dell’evento musicale in onore del cantautore Domenico. La serata live andrà in scena nella suggestiva, in Puglia, ed inoltre è previsto uno speciale in televisione.edL’evento Meraviglioavrà luogo ain onore del cantautore Domenico. L’evento live è inlunedì 29 agosto alle ore 21 in piazza Suor Maria Gioanna Laselva. A presentare l’evento ci sono a Enrico Ruggeri e Maria Cristina ...

manchiessendoci : ALLORA anche quest’anno sono andata alla serata evento dedicata a Domenico Modugno. Ho delle critiche da fare: 1. I… - lifestyleblogit : Malika Ayane incanta il pubblico di Meraviglioso Modugno (Foto) - - AnnaKltrch : RT @AscensionCasta3: Chi c’e oggi da “Meraviglioso Modugno” ?????? - tien1mistanotte : foto di sangio di stasera a meraviglioso modugno :)) - ItaliaNotizie24 : Meraviglioso Modugno Show, per la undicesima volta Polignano ricorda il grande Domenico di Redazione Italia Notizi… -

2022: l'evento è in programma nella terra pugliese in onore del cantante Domenico. Quest'anno il prestigioso premio L'articolo2022 a Polignano a Mare:...· Ancora grande musica a Polignano a Mare (Bari), lunedì 29 agosto , con la XI edizione diShow "Un angelo vestito da passante", che sarà in onda su Rai Uno sabato 3 settembre , ...Giuliano Sangiorgi ha ricevuto, a Polignano a Mare, l’evento verrà assegnato il PREMIO DOMENICO MODUGNO 2022. Applausi a non finire per il frontman dei ...Malika Ayane incanta il pubblico di Meraviglioso Modugno (Foto). La cantante torna per la seconda volta a Polignano a Mare per la kermesse canora dedicata ...