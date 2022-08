Inter, Lukaku out nel derby? Il belga ha fatto una confessione ai compagni di squadra (Di lunedì 29 agosto 2022) L’infortunio muscolare alla coscia sinistra ha messo in dubbio Lukaku per il derby tra Inter e Milan: l’attaccante ha fatto una confessione alla squadra Romelu Lukaku non ha perso le speranze di riuscire a recuperare dall’infortunio alla coscia sinistra e a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per il derby di sabato prossimo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante belga ha confidato ai compagni di volerci essere a tutti i costi: se potrà e non correrà troppi rischi, stringerà i denti perché i rossoneri lo ispirano (sempre in gol in 5 incroci). L’attaccante belga tra stasera e più probabilmente domani mattina sarà sottoposto a una risonanza magnetica che chiarirà la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) L’infortunio muscolare alla coscia sinistra ha messo in dubbioper iltrae Milan: l’attaccante haunaallaRomelunon ha perso le speranze di riuscire a recuperare dall’infortunio alla coscia sinistra e a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per ildi sabato prossimo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccanteha confidato aidi volerci essere a tutti i costi: se potrà e non correrà troppi rischi, stringerà i denti perché i rossoneri lo ispirano (sempre in gol in 5 incroci). L’attaccantetra stasera e più probabilmente domani mattina sarà sottoposto a una risonanza magnetica che chiarirà la ...

