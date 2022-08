Intanto nel mondo (Di lunedì 29 agosto 2022) Una squadra dell’Aiea è arrivata all’impianto nucleare ucraino di Zaporižžja, gli scontri tra milizie rivali a Tripoli causano 32 morti, il Pakistan devastato dalle alluvioni, l’EuroPride di Belgrado annullato dal presidente serbo. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 29 agosto 2022) Una squadra dell’Aiea è arrivata all’impianto nucleare ucraino di Zaporižžja, gli scontri tra milizie rivali a Tripoli causano 32 morti, il Pakistan devastato dalle alluvioni, l’EuroPride di Belgrado annullato dal presidente serbo. Leggi

