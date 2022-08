“Giusina in cucina”: sarde in pastella di Giusina Battaglia (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle nuove puntate della serie di Food Network Giusina in cucina, dedicata alla cucina siciliana preparata in maniera semplice, ‘casalinga‘, in onda sabato 5 marzo, alle 15:45, sul canale 33, Giusina Battaglia, giornalista ed appassionata di cucina, ha preparato un menu squisitamente siciliano, rivelando la ‘sua‘ ricetta delle sarde in pastella. Trovate le ricette di Giusina nel suo libro, da poco in libreria, e sul suo sito, Giusinaincucina.com. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 500 g sarde, 200 g farina, acqua, 10 g lievito di birra, 2 acciughe, sale, olio per ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle nuove puntate della serie di Food Networkin, dedicata allasiciliana preparata in maniera semplice, ‘casalinga‘, in onda sabato 5 marzo, alle 15:45, sul canale 33,, giornalista ed appassionata di, ha preparato un menu squisitamente siciliano, rivelando la ‘sua‘ ricetta dellein. Trovate le ricette dinel suo libro, da poco in libreria, e sul suo sito,in.com. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 500 g, 200 g farina, acqua, 10 g lievito di birra, 2 acciughe, sale, olio per ...

