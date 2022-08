Giorgi-Bondar in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Us Open 2022 (Di lunedì 29 agosto 2022) Camila Giorgi sfiderà Anna Bondar nel contesto del primo turno degli Us Open 2022. L’azzurra tenterà di iniziare nel migliore dei modi il suo percorso a New York, invertendo la rotta dopo alcune ultime prestazioni non all’altezza delle aspettative. Favoritissima in questo esordio, la poderosa marchigiana tenterà di limitare le abilità tattiche dell’avversaria ungherese, sgretolandole tramite le accelerazioni che caratterizzano il suo tennis. La regolarista Bondar, dal canto suo, probabilmente tenterà di proporre palle scomode all’avversaria, inducendola all’errore e pungendo nei momenti critici. Giorgi possiede le capacità per passare il turno senza troppi problemi, sebbene dovrà fare attenzione al gioco insidioso dell’opponente. Il confronto tra l’azzurra e la magiara si svolgerà ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Camilasfiderà Annanel contesto del primo turno degli Us. L’azzurra tenterà di iniziare nel migliore dei modi il suo percorso a New York, invertendo la rotta dopo alcune ultime prestazioni non all’altezza delle aspettative. Favoritissima in questo esordio, la poderosa marchigiana tenterà di limitare le abilità tattiche dell’avversaria ungherese, sgretolandole tramite le accelerazioni che caratterizzano il suo tennis. La regolarista, dal canto suo, probabilmente tenterà di proporre palle scomode all’avversaria, inducendola all’errore e pungendo nei momenti critici.possiede le capacità per passare il turno senza troppi problemi, sebbene dovrà fare attenzione al gioco insidioso dell’opponente. Il confronto tra l’azzurra e la magiara si svolgerà ...

