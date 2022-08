Dalla Libia una nuova “bomba” migranti. Ma l’Italia resta inerme (Di lunedì 29 agosto 2022) Adesso regna una calma solo apparente a Tripoli. La capitale libica però sta facendo i conti con delle ferite fisiche alle quali gli stessi abitanti, nonostante undici anni di vera e propria anarchia politica e militare, non erano più abituati. Gli scontri avvenuti tra venerdì e sabato hanno lasciato sul campo 32 vittime e hanno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 29 agosto 2022) Adesso regna una calma solo apparente a Tripoli. La capitale libica però sta facendo i conti con delle ferite fisiche alle quali gli stessi abitanti, nonostante undici anni di vera e propria anarchia politica e militare, non erano più abituati. Gli scontri avvenuti tra venerdì e sabato hanno lasciato sul campo 32 vittime e hanno InsideOver.

