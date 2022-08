Con 16.000 musicisti a Bogotà il più grande concerto al mondo (Di lunedì 29 agosto 2022) Migliaia di musicisti provenienti da diverse orchestre, filarmoniche e scuole di Bogotà si sono riuniti al parco di Simon Bolivar per eseguire il più grande concerto al mondo. Per l'evento, al quale hanno partecipato circa 16.000 persone, sono state eseguite sei opere in simultanea per celebrare il rapporto finale della Commissione di verità sul conflitto colombiano.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/08/Con-16-000-musicisti-a-Bogota-il-piu-grande-concerto-al-mondo 20220829 video 11254432.mp4"/video Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 29 agosto 2022) Migliaia diprovenienti da diverse orchestre, filarmoniche e scuole disi sono riuniti al parco di Simon Bolivar per eseguire il piùal. Per l'evento, al quale hanno partecipato circa 16.000 persone, sono state eseguite sei opere in simultanea per celebrare il rapporto finale della Commissione di verità sul conflitto colombiano.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/08/Con-16-000--a-Bogota-il-piu--al-20220829 video 11254432.mp4"/video

