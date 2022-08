Caro energia, Salvini: “Serve intervento di guerra, tetto bollette a 4%” (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “In Francia dal primo gennaio di quest’anno il tetto massimo all’aumento delle bollette imposto dallo Stato è il 4%… Copiamo il modello francese”, la proposta lanciata da Matteo Salvini, durante un comizio a Reggio Calabria. Contro il Caro energia, secondo il segretario della Lega Serve “un intervento urgente, di guerra. Siamo in guerra contro il Covid e perché c’è una guerra in corso. In tempi di guerra occorrono soluzioni rapide e concrete. La proposta della Lega a tutta la politica italiana, da Letta a Conte, è: dividiamoci su altro” ma “riconvochiamoci subito in Parlamento, riuniamo subito il Consiglio dei ministri” perché “la bolletta della luce o del gas non è di destra o di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – “In Francia dal primo gennaio di quest’anno ilmassimo all’aumento delleimposto dallo Stato è il 4%… Copiamo il modello francese”, la proposta lanciata da Matteo, durante un comizio a Reggio Calabria. Contro il, secondo il segretario della Lega“unurgente, di. Siamo incontro il Covid e perché c’è unain corso. In tempi dioccorrono soluzioni rapide e concrete. La proposta della Lega a tutta la politica italiana, da Letta a Conte, è: dividiamoci su altro” ma “riconvochiamoci subito in Parlamento, riuniamo subito il Consiglio dei ministri” perché “la bolletta della luce o del gas non è di destra o di ...

