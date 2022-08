Carcere di Airola | detenuto ingerisce detersivo e pile e dà fuoco a materasso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIeri pomeriggio, nelminorile di(Benevento), unnordafricano, che in passato ha ingerito“in una folle scelta di autolesionismo” ha datoaldella sua cella. A denunciare l’accaduto, attraverso una nota, è Sabatino De Rosa, vice coordinatore regionale campano per il settore minorile del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). “È stato provvidenziale – sottolinea il sindacalista – l’intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria in servizio che, pur numericamente ridotto in quantità, sono intervenuti in tempo, dando l’allarme ed assicurando i primi interventi. Ancora una volta la professionalità e la prontezza della Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio”. In serata, poi, ...