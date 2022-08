Calciomercato Sassuolo: è fatta per il giovane attaccante (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Sassuolo resta attivo sul mercato anche in queste ultime giornate d’agosto. La società emiliana sarebbe molto vicina ad assicurarsi le prestazioni sportive di Janis Antiste, il promettente attaccante francese classe 2002. Secondo Nicolò Schira l’accordo ormai è raggiunto. Il ventenne in in forza allo Spezia arriverebbe a Sassuolo a titolo definitivo per 5,5 milioni di euro, con ulteriore bonus da 1,5 milioni di bonus legati ad una possibile qualificazione in Europa. Antiste Sassuolo Spezia Janis Antiste ha tuttavia saltato tutta la preparazione estiva con lo Spezia e questa apparente impreparazione fisica ha rischiato di fare saltare l’accordo. Il Sassuolo ha preteso garanzie sulla condizione del calciatore e oggi, dopo aver svolto le visite mediche, sembra che ogni dubbio sia stato ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilresta attivo sul mercato anche in queste ultime giornate d’agosto. La società emiliana sarebbe molto vicina ad assicurarsi le prestazioni sportive di Janis Antiste, il promettentefrancese classe 2002. Secondo Nicolò Schira l’accordo ormai è raggiunto. Il ventenne in in forza allo Spezia arriverebbe aa titolo definitivo per 5,5 milioni di euro, con ulteriore bonus da 1,5 milioni di bonus legati ad una possibile qualificazione in Europa. AntisteSpezia Janis Antiste ha tuttavia saltato tutta la preparazione estiva con lo Spezia e questa apparente impreparazione fisica ha rischiato di fare saltare l’accordo. Ilha preteso garanzie sulla condizione del calciatore e oggi, dopo aver svolto le visite mediche, sembra che ogni dubbio sia stato ...

