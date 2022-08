(Di lunedì 29 agosto 2022)venuto dagli studi di Sky, l'ex calciatore dell', Beppe, ha espresso la propria opinione in merito alla sconfitta...

AC_1908 : RT @marifcinter: Bergomi: 'I cambi da una parte e dall'altra hanno cambiato Lazio-Inter. L'Inter ha determinati giocatori che sono indietro… - cuorebrescia : RT @marifcinter: Bergomi: 'I cambi da una parte e dall'altra hanno cambiato Lazio-Inter. L'Inter ha determinati giocatori che sono indietro… - Corrado41906780 : RT @marifcinter: Bergomi: 'I cambi da una parte e dall'altra hanno cambiato Lazio-Inter. L'Inter ha determinati giocatori che sono indietro… - Light1908 : RT @marifcinter: Bergomi: 'I cambi da una parte e dall'altra hanno cambiato Lazio-Inter. L'Inter ha determinati giocatori che sono indietro… - nerargzzurri : RT @marifcinter: Bergomi: 'I cambi da una parte e dall'altra hanno cambiato Lazio-Inter. L'Inter ha determinati giocatori che sono indietro… -

Calciomercato.com

Lo "zio" Beppe, dopo la gara di Roma ha evidenziato i problemi dell'Inter sua ex squadra parlando alla ...!1) Ihanno inciso "Sì, hanno fatto la differenza e non ne faccio una questione ...Nell'occhio del ciclone ci è finito Inzaghi , criticato anche da. Alla Gazzetta l'ex ... Inzaghi spero abbia visto la gara e capito che si può cambiare modulo e gestire di conseguenza i... Bergomi: 'I cambi di Sarri e Inzaghi hanno cambiato Lazio-Inter. Ricordatevi di Conte, una cosa non va mai fatta' Lazio-Inter, la sconfitta porta pesanti strascichi: Beppe Bergomi nota un difetto che da inizio stagione sta limitando molto la squadra ...Le considerazioni dell'ex capitano nerazzurro a proposito della gara persa contro la Lazio venerdì all'Olimpico ...