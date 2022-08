Barcellona | le riduzioni di ingaggio di Pique e Busquets non sono più un’urgenza

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nessuna riduzione diper Gerard Piqué e Sergio. Almeno per ora. Il quotidiano catalano Sport ricostruisce il momento del, chiamato ad abbassare il monte ingaggi. Jules Koundè è stato registrato e Aubemayang è vicino alla cessione (c’è il Chelsea). Per questo motivo, ledell’di capitano e vice capitano nonpiù consideratiin casa blaugrana. Una situazione quindi in stand by. SportFace.

SPORTFACE.IT

