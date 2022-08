Ascolti Tv 28 agosto | niente pregiudizi | Sex è un programma di vero servizio pubblico

Affaritaliani : Ascolti TV ieri 28 agosto 2022: Rai1 è prima, Zona Bianca al quarto posto - radioromait : Ascolti Tv di ieri 28 agosto 2022: Access Prime Time e Preserale - zazoomblog : Ascolti tv 28 agosto 2022: La dama velata vince il Prime Time - #Ascolti #agosto #2022: #velata #vince - Julia78210 : #ladamavelata non ha rivali negli ascolti ?????? - Raiofficialnews : #AscoltiTv di domenica #28agosto ?? -

...alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Lunedì 29, in ... leggi anche House of the Dragon, record disu Hbo negli Usa Intanto Alicent e Viserys sembrano ...del 282022 in prima serata su Rai1 La Dama Velata in replica è stata seguita da 2.329.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 Instant Family 1.594.000 (12,3%). Su Rai3 Città ...Ascolti del 28 agosto 2022 in prima serata su Rai1 La Dama Velata in replica è stata seguita da 2.329.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale ...Spettatori e share dell'ultima domenica di agosto del 2022: chi ha vinto la prima serata e gli appuntamenti della giornata ...