“Voglio stare a casa” | Loredana Lecciso esplode | no categorico al progetto esclusivo

Loredana Lecciso lo dichiara apertamente: progetto esclusivo a rischio, adesso ha cambiato stile di vita, costretta a cambiare Loredana Lecciso (Instagram)La showgirl Loredana Lecciso è ormai da tempo che non si fa più vedere in tv: nessun programma sembra avere un posto per lei nonostante anche in diverse interviste aveva spiegato di voler tornare volentieri. Se Al Bano continua ad essere invitato in diversi programmi, la Lecciso invece sembra ferma. Adesso dedica la sua vita ai figli, cercando di mandare avanti le loro carriere, facendosi da parte. Dopo i tanti alti e bassi della relazione con Al Bano, finalmente ha raggiunto un equilibrio diventando più "stabile e forte". Ma dal punto di vista lavorativo? Da una parte sembra che la ...

