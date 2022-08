“Stop burocrazia, una raccomandata per aprire un’impresa”: la promessa di Berlusconi (Di domenica 28 agosto 2022) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Berlusconi lancia “Altra Italia” La Lega si conferma il primo partito Berlusconi boccia il reddito di cittadinanza: “Una paghetta offensiva” Di Battista dice no all’accordo con Forza Italia Pagano sul Quirinale: “Da Berlusconi a breve una scelta nell’interesse dell’Italia” Berlusconi attacca il PD: “Mance elettorali per i giovani finanziate con la patrimoniale” Leggi su webmagazine24 (Di domenica 28 agosto 2022) L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::lancia “Altra Italia” La Lega si conferma il primo partitoboccia il reddito di cittadinanza: “Una paghetta offensiva” Di Battista dice no all’accordo con Forza Italia Pagano sul Quirinale: “Daa breve una scelta nell’interesse dell’Italia”attacca il PD: “Mance elettorali per i giovani finanziate con la patrimoniale”

zazoomblog : Berlusconi: “Stop burocrazia una raccomandata per aprire un’impresa” - #Berlusconi: #“Stop #burocrazia… - Lopinionista : Berlusconi: 'Stop burocrazia, una raccomandata per aprire un'impresa' - infoitinterno : Berlusconi: stop burocrazia, una raccomandata per aprire impresa - infoitinterno : Berlusconi: stop burocrazia, una raccomandata per aprire impresa - infoitinterno : Berlusconi: “Stop burocrazia, una raccomandata per aprire un'impresa” -

Berlusconi: 'Stop burocrazia, una raccomandata per aprire un'impresa' MILANO - 'Ieri vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi vi parlo di un'altra riforma fondamentale: la riforma della burocrazia, una riforma indispensabile, affinché l'Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo ... Berlusconi: stop burocrazia, una raccomandata per aprire impresa 'Ieri, vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi, vi parlo di un'altra riforma fondamentale: la riforma della burocrazia, una riforma indispensabile, affinche' l'Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo ... Agenzia askanews Berlusconi: “Stop burocrazia, una raccomandata per aprire un’impresa” MILANO - "Ieri vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi vi parlo di un'altra riforma fondamentale: la riforma della burocrazia, una riforma ... Berlusconi: stop a burocrazia, una raccomandata per aprire impresa "La riforma della burocrazia è indispensabile, affinché l'Italia possa tornare a essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Dobbiamo assolutamente dire basta al ... MILANO - 'Ieri vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi vi parlo di un'altra riforma fondamentale: la riforma della, una riforma indispensabile, affinché l'Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo ...'Ieri, vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi, vi parlo di un'altra riforma fondamentale: la riforma della, una riforma indispensabile, affinche' l'Italia possa tornare ad essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Per arrivare a questo, dobbiamo ... Berlusconi: stop burocrazia, una raccomandata per aprire impresa MILANO - "Ieri vi ho parlato della riforma della giustizia. Oggi vi parlo di un'altra riforma fondamentale: la riforma della burocrazia, una riforma ..."La riforma della burocrazia è indispensabile, affinché l'Italia possa tornare a essere un Paese in cui si fa impresa, si investe, si fanno utili e si crea lavoro. Dobbiamo assolutamente dire basta al ...