Ragazzo esce dal coma grazie alle canzoni di Nino D' Angelo | la commovente reazione del cantante

(Di domenica 28 agosto 2022) Quello che è accaduto ultimamente è stato uno dei tanti miracoli cheD’ha fatto durante la sua lunga carriera. No, non ci stiamo riferendo ad un suo ultimo brano, ma a quello che è riuscito a farealla magia contenuta nella sua musica. Scopriamo cosa è accaduto Sergio è unche è caduto indopo essere stato vittima di un incidente stradale. Durante quei duri momenti, sua madre ha cercato di dargli conforto facendogli ascoltare ledel suo artista preferito,D’. È noto, infatti, che la musica sia capace di stimolare zone del cervello che possono aiutare a risvegliarsi dal. Quella diD’, poi, ha sicuramente anche qualcosa in più. Sergio, ...

CreRoxana1 : @cavallo_susie esce??i reggiseni caminano??lascia stare il ragazzo sarai una suocera pesante in futuro - thebshades : l’altra sera un ragazzo ha visto che avevo messo la partita e ha chiesto di unirsi e dopo due minuti se ne esce con… - _Cwtch__ : RT @_hollandscurls: *esce dalla macchina mandando bacetti* “ma è chiattillooooo” *ragazza corre verso la macchina* “CHIATTILLOOOO LA LE… - R4INB3ERRY : RT @_hollandscurls: *esce dalla macchina mandando bacetti* “ma è chiattillooooo” *ragazza corre verso la macchina* “CHIATTILLOOOO LA LE… - tittii__ : RT @_hollandscurls: *esce dalla macchina mandando bacetti* “ma è chiattillooooo” *ragazza corre verso la macchina* “CHIATTILLOOOO LA LE… -

Fanpage.it

Il Cast Ilnerd che tenta di risolvere gli enigmi di Oasis e sfida la corporazione più ...dell'ottovolante da due ore e mezzo e poi passarsi al rallentatore ogni scena del film non appena...Ma è unintelligente. Leao E' un giocare con un potenziale importante, deve pensare di ... A volteun po' dalla partita, ma lo sa che è uno step da fare, deve migliorare. Messias e ... I poliziotti hanno sparato a un ragazzo malato, è inaudito: la denuncia della Garante dei detenuti Il padre del ragazzo aveva chiamato un medico perché il figlio, incapace di intendere e di volere e con gravi problemi mentali, era molto agitato ...Ha chiamato un medico per assistere il figlio malato di schizofrenia e, invece di essere curato, il giovane è finito in ospedale con colpi di arma da fuoco. E’ successo in via Antonio Gallo, quartiere ...