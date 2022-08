"Non è solo un flirt". Ora Noemi vuole uscire allo scoperto con Totti

GassmanGassmann : Ora ci arriva na botta tra capo e collo con il gas e questi ancora cincischiano , parlano di un nucleare che non es… - davidefaraone : Solo due giorni proposta fatta da Calenda e lui declina sfottendo con una frase idiota del tipo: “sa che perde e vu… - matteosalvinimi : Dopo la patrimoniale e le tasse su casa, Letta vuole regalare reddito di cittadinanza agli immigrati. Chi sceglie… - Idonotcombdolls : RT @coldblackarrow: mmmh non è evidente? @sarbatore_ @EresMar_ @GFubi @fedecaccy @Idonotcombdolls @eantoniopolonia questi sono solo i primi… - g_zerbato : RT @avvocatorinaldi: Degli assassini hanno dato ordini e disposizioni, di non usare #antinfiammatori, lasciando morire di #COVID19 o con #c… -

LA NAZIONE

... i sassaresi segnanodue gol nel primo quarto d'ora (6 - 2 al 15 ). Il timeout di Passino scuote i rossoblu, che giocano meglio in attacco mariescono a ridurre il gap. Gli uomini di Sporcic ...... ed in particolare in questi ultimi due anni ho pensato che era veramente arrivato il momento" - dice Onofrio Fiorino - "è certo una scelta semplice ne' facile,per un aumento delle ... Non solo Covid: nuovo caso dengue Tornata da Cuba, misure immediate La nuova fiamma di Francesco Totti vorrebbe uscire allo scoperto con l'ex calciatore, che però tergiversa: prima vuole firmare le carte del divorzio ...Pietro Aradori, come sta la nuova Fortitudo «Ci stiamo dando dentro parecchio e le prime sensazioni sono positive. Anche perché essendo in otto italiani è più facile essere uniti, si creano meno grup ...