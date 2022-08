“Niente decreti in programma”. Draghi stupisce i partiti sul piano-gas (Di domenica 28 agosto 2022) Nessuna riunione tecnica, nessun capo di gabinetto allertato: sul fronte del governo è calma piatta e nulla lascia intendere che ci possa essere a breve un provvedimento straordinario per frenare la corsa del prezzo del gas. Certo, il governo si tiene pronto, attende i dati del gettito fiscale di agosto per capire di quanti e quali risorse potrà disporre. Ma nel concreto, almeno fino ad ora, sul tavolo non c'è alcun decreto. Fonti ministeriali sottolineano anche che, per ora, non si è ancora parlato di una cassa integrazione scontata o gratuita per consentire alle imprese di fare fronte ai rincari. Quando si preparano provvedimenti di questo tipo, infatti, vengono preceduti da riunioni con i tecnici e i capi di gabinetto dei ministeri. Cosa che, finora, non è avvenuta, viene precisato. Intanto cresce la preoccupazione nei partiti per gli effetti che il caro ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) Nessuna riunione tecnica, nessun capo di gabinetto allertato: sul fronte del governo è calma piatta e nulla lascia intendere che ci possa essere a breve un provvedimento straordinario per frenare la corsa del prezzo del gas. Certo, il governo si tiene pronto, attende i dati del gettito fiscale di agosto per capire di quanti e quali risorse potrà disporre. Ma nel concreto, almeno fino ad ora, sul tavolo non c'è alcun decreto. Fonti ministeriali sottolineano anche che, per ora, non si è ancora parlato di una cassa integrazione scontata o gratuita per consentire alle imprese di fare fronte ai rincari. Quando si preparano provvedimenti di questo tipo, infatti, vengono preceduti da riunioni con i tecnici e i capi di gabinetto dei ministeri. Cosa che, finora, non è avvenuta, viene precisato. Intanto cresce la preoccupazione neiper gli effetti che il caro ...

