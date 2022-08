‘Natura in Musica’ | ultimo atto | stasera doppio concerto a Faicchio e Arpaia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Festival green “Natura in Musica” chiude i battenti questa sera, domenica 28 agosto, con due concerti nello stesso giorno in due diverse località. Adtocca al duo composto da Raffaele Casarano (sax) e Mirko Signorile (pianoforte) presso l’incantevole scenario dell’Abbazia di San Fortunato con il progetto “D’Amour”, mentre asarà la volta della Boomerang Street Band, con sonorità etno-funky, per le vie del paese. Entrambi gli appuntamenti sono per le 21.30. Raffaele Casarano e Mirko Signorile, due artisti che hanno già collaborato con la Parco della Musica Records pubblicando insieme due dischi Puglia Jazz Factory, propongono il nuovo progetto in duo dedicato alla musica francese “D’Amour”. L’Amour entre autres choses. In Francia si dice che tutto finisce in canzone. Nel ventesimo secolo tanti grandi artisti ...