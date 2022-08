LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Lozano ad un passo dal vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 28 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Barak sfiora il primo palo con il sinistro. 62? Dentro Raspadori ed Elmas, fuori Zielinski e Kvaratskhelia nel. 60? Fuori Ikoné, dentro Kouamé nella. 58? Partita molto più viva in questo secondo tempo. 56? Sottil con il destro non impegna Meret. 54? Bonaventura con l’esterno non trova la porta. 52?ad un soffio dalla rete, di testa manda fuori tutto solo. 50? Di Lorenzo con il piatto manda fuori il pallone. 48? Rrhamani di testa non trova la porta di Gollini. 46? Inizia il secondo tempo! 21.37 Bruttissimo primo tempo con pochissime occasioni, difese strette oltre che molti errori tecnici dei singoli. Ma entrambe le squadre cercheranno la vittoria nella ripresa. A tra poco per il secondo tempo! 47? Finisce il primo tempo, ...