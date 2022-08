Il Super Perin diventa sempre più ambito: ecco chi lo vuole fortemente (Di domenica 28 agosto 2022) Mattia Perin ha dimostrato di essere un portiere in grande crescita nelle ultime partite e le sue prestazioni sono state notate in Europa. La Juventus sta cercando sempre di più di poter rinforzarsi all’interno del suo mercato, per questo motivo sta tenendo aperta tutte le possibili soluzioni anche con delle diverse cessioni dolorose, con Mattia Perin che non è più assolutamente sicuro di rimanere a Torino. LaPresseL’assenza per infortunio di Szczesny in queste prime partite ha dato l’opportunità a Mattia Perin di poter giocare finalmente con una certa continuità con la maglia della Juventus dimostrando di essere fortemente cresciuto e migliorato. Il giocatore infatti sembrava davvero a un passo dalla cessione nel momento in cui a giugno 2022 sarebbe scaduto il suo contratto, ma Allegri ha voluto a ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 28 agosto 2022) Mattiaha dimostrato di essere un portiere in grande crescita nelle ultime partite e le sue prestazioni sono state notate in Europa. La Juventus sta cercandodi più di poter rinforzarsi all’interno del suo mercato, per questo motivo sta tenendo aperta tutte le possibili soluzioni anche con delle diverse cessioni dolorose, con Mattiache non è più assolutamente sicuro di rimanere a Torino. LaPresseL’assenza per infortunio di Szczesny in queste prime partite ha dato l’opportunità a Mattiadi poter giocare finalmente con una certa continuità con la maglia della Juventus dimostrando di esserecresciuto e migliorato. Il giocatore infatti sembrava davvero a un passo dalla cessione nel momento in cui a giugno 2022 sarebbe scaduto il suo contratto, ma Allegri ha voluto a ...

