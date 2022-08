Giuseppe Conte e Andrea Cristanti ospiti a “Zona Bianca” (Di domenica 28 agosto 2022) Nella puntata del 28 agosto si parlerà di caro bollette, reddito di cittadinanza e dei medici no-vax in politica Domenica 28 agosto, “Zona Bianca” riprende la sua programmazione abituale tornando in onda la domenica sera in prima serata su Retequattro. Nel nuovo appuntamento, Giuseppe Brindisi intervisterà sulla stretta attualità politica il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e Andrea Crisanti, candidato capolista per il Pd nella circoscrizione Europa. Tema principale della serata sarà il caro bollette, divenute ormai emergenza sociale; spazio inoltre al reddito di cittadinanza con inchieste esclusive e a un approfondimento sui medici no-vax con Andrea Stramezzi, ospite della trasmissione e candidato con Italexit. Infine, un focus sul festival del sesso ... Leggi su lopinionista (Di domenica 28 agosto 2022) Nella puntata del 28 agosto si parlerà di caro bollette, reddito di cittadinanza e dei medici no-vax in politica Domenica 28 agosto, “” riprende la sua programmazione abituale tornando in onda la domenica sera in prima serata su Retequattro. Nel nuovo appuntamento,Brindisi intervisterà sulla stretta attualità politica il leader del Movimento Cinque StelleCrisanti, candidato capolista per il Pd nella circoscrizione Europa. Tema principale della serata sarà il caro bollette, divenute ormai emergenza sociale; spazio inoltre al reddito di cittadinanza con inchieste esclusive e a un approfondimento sui medici no-vax conStramezzi, ospite della trasmissione e candidato con Italexit. Infine, un focus sul festival del sesso ...

