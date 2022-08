Gerry Scotti, nessuno se lo aspettava: “Quando ci penso mi commuovo spesso” (Di domenica 28 agosto 2022) Gerry Scotti tornerà in Tv a partire dal 29 agosto, dove terrà compagnia agli spettatori con uno dei sui programmi più amati di quiz. Ecco tutte le indiscrezioni riguardo il nuovo inizio di stagione per l’amatissimo presentatore. Gerry Scotti avrà sicuramente due impegni televisivi in questa stagione televisiva che sta per cominciare. Sarà uno dei L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 agosto 2022)tornerà in Tv a partire dal 29 agosto, dove terrà compagnia agli spettatori con uno dei sui programmi più amati di quiz. Ecco tutte le indiscrezioni riguardo il nuovo inizio di stagione per l’amatissimo presentatore.avrà sicuramente due impegni televisivi in questa stagione televisiva che sta per cominciare. Sarà uno dei L'articolo proviene da Inews24.it.

fraversion : è morto Enzo Garinei, aveva 96 anni. È stato “la voce di Dio” in Aggiungi un posto a tavola. Gli appassionati di tv… - 361_magazine : - larsenaleb : @kat_prima @settecoppeotto No dai, non dire così, guarda che è intelligente, sa stare con tutti, ha sempre le parol… - RobyAmorosina89 : @Guess_We_Should E continuano a non capire che vip come Gerry scotti, Carlo conti, Bonolis, la Hunziker o altri non… - zazoomblog : “Caduta Libera” Gerry Scotti riapre il suo game show e vede le 1.000 puntate - #“Caduta #Libera” #Gerry #Scotti -